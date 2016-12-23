Robotik Kolon Kanseri

"Kolorektal kanser için geleneksel açık cerrahi ile karşılaştırıldığında, da Vinci sistemi çok daha küçük insizyon gerektirir. Birçok kolorektal kanser hastası için bağırsak fonksiyonlarının normalleşmesi, normal beslenme düzenine daha hızlık geçilmesini sağlıyor. Robotik cerrahi sadece birkaç küçük kesi gerektirir ve cerrah için daha fazla vizyon, hassasiyet ve kontrol sunar; hastalar genellikle daha çabuk iyileşebilir, günlük hayata daha çabuk dönebilir."

Robotik sisteminin faydaları nelerdir?

"Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski veya komplikasyonlar, daha az kan kaybı (daha az kan transfüzyonu), hastanede kalış süreleri kısalır, daha küçük kesilere bağlı olarak daha az yara izi, normal faaliyetlere daha hızlı geri dönüş örneğin cinsel işlev, üriner kontinansı gibi. Robotik cerrahi ile prostat, jinekolojik, mide, pankreas, karaciğer ve kolon kanserlerinde minimal invaziv ameliyatlar yapılabiliyor. Robotik sistemin ergonomik tasarımı ile cerrah, konsolun sunduğu imkânlarla oturur konumda, gözleri ve elleriyle aynı hızda çalışan enstrümanlarla ve ameliyat alanının büyütülmüş, yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleri üzerinde işlem yapar. Büyük cerrahi hassasiyet, artan hareket alanı, geliştirilmiş el becerisi, çıplak gözle görülemeyen alanlar da dâhil olmak üzere gelişmiş görüntüleme, ulaşılması zor alanlara erişim kolaylığı, kanserden etkilenmeyen sağlıklı dokuları koruma kolaylığı gibi avantajları içerir."

Robotik cerrahi nasıl uygulanır?

"Kolon kanseri tedavisi cerrahi yöntemlerle özellikle robotik cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ameliyatla bağırsaktaki tümörlü kısım çıkarılması gerekmektedir. Robotik cerrahi, cerrahın mekanik cerrahi kolları kumanda eden bir konsoldan 3 boyutlu kamera sistemi ve el hareketlerini bire bir taklit eden cerrahi enstrümanlar kullanarak yapılan ameliyatlardır. Robotik cerrahi sistemi, kapalı teknik olarak bilinen laparoskopik cerrahiden daha avantajlıdır. Çünkü robotik cerrahide laparoskopik cerrahinin aksine ameliyat bölgesinde 2 boyutlu değil 3 boyutlu full HD görüntü ile yüksek çözünürlük ve büyütme sağlamasıdır. Ayrıca cihazın en önemli cerraha fazladan robotik bir el imkanı sunmasıdır. "

Kolon kanserinde erken teşhis çok önemli

Doç. Dr. Bahadır Ege "Kanser tedavilerinde erken teşhis her zaman çok önemli. Kolon ve rektum kanserinin erken teşhisinde 45 yaş ve üstünde yılda bir kez dışkıda kan testi ve 5 yılda bir kolonoskopik inceleme yapılması yeterlidir. Özellikle polip varlığı gibi riskli bireylere belirlenen aralıklarla kolonoskopik inceleme yapılması kolon kanserine yakalanma riskini düşürebilir. Erkeklerde ve kadınlarda aynı sıklıkta görülen kolon kanserinin ileri safhalarında bağırsakta tıkanma ve kanama görülebilir. Ayrıca şiddetli karın ağrıları, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kabızlık ya da ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu tarz belirtileri olan kişilerin muayene için doktora başvurmaları gereklidir."

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