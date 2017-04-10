Robotik Futbol Takımı Neuıslanders 6. Kez Robotik Dünya Kupasında
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilen NEUIslanders robotik futbol takımı bu yıl Japonya da düzenlenecek Robotik Dünya Kupasına katılıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilen NEUIslanders robotik futbol takımı bu yıl Japonya da düzenlenecek Robotik Dünya Kupasına katılıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, NEUIslanders takımının ön elemeden başarı ile geçerek 6. kez robotik dünya kupasında yer almaya hak kazandığı bildirildi.
Dünyanın saygın üniversitelerini geride bıraktı
Açıklamada, dünyanın prestijli üniversitelerinden biri olarak gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard Üniversitesinin ön elemelerden geçemediği ve Türkiye'den herhangi bir takımın yer almadığı kaydedildi. NEUIslanders takımı yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak katılacak.
Hedef ilk 6
Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen ve bu yıl Japonya'nın Nagoca kentinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yaklaşık 5000 katılımcı ile yapılacak olan RoboCup yarışmasında NEUIslanders takımı ilk 6'ya girmeyi hedefliyor.
NEUIslanders yarışmada; Amerika, Kanada, Kolombiya, Brezilya, Almanya, Hollanda, Japonya, Çin, Meksika, Şili, Hindistan, Pakistan ve İran'dan katılan takımlarla mücadele edecek.
Üç nesil olarak geliştirilen NEUIslanders takımı robotlarının üzerinde kullanılan mekanik parçalar ve elektronik devreler Yakın Dogu Üniversitesi Robotik Laboratuarında dizayn edilerek üretildi.
NEUIslanders en son Avrupa 3. Oldu
2016 yılında Eindhoven, Hollanda'da düzenlenen robotik Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa 3. olan NEUIslanders, 2016 yılında Leipzig, Almanya'da düzenlenen RoboCup'ta ezeli rakiplerine karşı galibiyetler alarak dünya kupasını 9. sırada bitirmeyi başardı. - İSTANBUL