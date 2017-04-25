Robot Yarışması'nda %100 burs kazandı

Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Serbest, Labirent ve Quddicth Drone dallarında yapılan yarışmada toplamda 21 bin TL ödül dağıtıldı.

Mini Sumo kategorisinde Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Talha Kaygu, Sumo kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Umut Meriç, Serbest Kategorisinde Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu'ndan Şevket Sakınç, Quddicth kategorisinde Mert Öztoprak, Çizgi İzleyen kategorisinde Kavakpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Furkan Çakır, Labirent kategorisinde bireysel yarışan Eray Aktokluk birincilik kazandı. Sumo Kategorisi birincisi Umut Meriç Japonya'da düzenlenen dünyanın bir numaralı Sumo Yarışması olan ALL JAPAN ROBOT SUMO TOURNAMENT'in finaline doğrudan katılma hakkı elde etti.

Ayrıca kategori birincileri arasında ödül töreninde yapılan çekilişle Serbest Kategori Birincisi Şevket Sakınç, Okan Üniversitesi'nden yüzde 100 eğitim bursu ödülü aldı. Meslek Yüksekokulu mezunu olan Sakınç aldığı burs ile 2 yıllık eğitimini 4 yıllığa tamamlamayı planlıyor.