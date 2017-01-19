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Robot Muhabirin İlk Makalesi Yayınlandı
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Robot Muhabirin İlk Makalesi Yayınlandı

Dünyanın ilk robot muhabiri bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.

Robot Muhabirin İlk Makalesi Yayınlandı

Dünyanın ilk robot muhabiri bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.

Kaynak: Dunya.com

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