– Dünyanın ilk robot muhabiri bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.
Yapılan açıklamaya göre, robot muhabir Southern Metropolis Daily gazetesinde yayınlanan 300 kelimelik ilk makalesini yaklaşık bir saniye içinde yazdı.
Bahar Festivali Seyahatleri ile ilgili bir makale yazan robot Xiao Nan, Pekin Üniversitesi'nden Profesör Wan Xiaojun'a göre kısa ve uzun makaleler yazma becerisine sahip. - İstanbul
Robot Muhabir İlk Makalesini Yayınladı
– Dünyanın ilk robot muhabiri bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.
– Dünyanın ilk robot muhabiri bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.
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