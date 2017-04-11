Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Robot Koysanız Daha İyi Getiri Elde Eder'
Ara
BİST 90.911 %-0,36
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Robot Koysanız Daha İyi Getiri Elde Eder'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'in vatandaş nezdinde cazibe unsuru olmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Gönül ister ki vatandaş, devletten yüzde 25, diğerlerinden de en az enflasyon veya üzerinde getiri sağlasın.

Robot Koysanız Daha İyi Getiri Elde Eder'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'in vatandaş nezdinde cazibe unsuru olmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Gönül ister ki vatandaş, devletten yüzde 25, diğerlerinden de en az enflasyon veya üzerinde getiri sağlasın. Bir robot koysanız birçok kurumdan daha iyi getiri elde eder" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Enflasyon, Vatan