Robot Koysanız Daha İyi Getiri Elde Eder'
Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'in vatandaş nezdinde cazibe unsuru olmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Gönül ister ki vatandaş, devletten yüzde 25, diğerlerinden de en az enflasyon veya üzerinde getiri sağlasın.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'in vatandaş nezdinde cazibe unsuru olmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Gönül ister ki vatandaş, devletten yüzde 25, diğerlerinden de en az enflasyon veya üzerinde getiri sağlasın. Bir robot koysanız birçok kurumdan daha iyi getiri elde eder" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com
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