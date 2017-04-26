Robot 'Jia Jia' İngilizce Röportaj Yaptı

Çin'in insansı robotu Jia Jia, Wired dergisinden Kevin Kelly'yle İngilizce röportaj yaptı. Hefei kentindeki Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Skype yoluyla gerçekleştirilen röportajda Jia Jia'ya İngilizce sorular soruldu. Röportaj esnasında gözlerini kırpan, gülümseyen ve kafasını sallayan Jia Jia, Kelly'nin yönelttiği sorulara biraz gecikmeli cevap verdi. Jia Jia, uzun saçları ve geleneksel Çin kıyafetiyle büyük ilgi topladı. Jia Jia, "İngilizce alfabede kaç harf var" sorusuna ise cevap veremedi. Jia Jia, Çin Seddi'nin konumu hakkındaki soruya ise Çin cevabını verdi. Jia Jia, Kelly'nin hakkında bir şeyler söylemesi istendiğinde de konuyla bağlantısı olmayan bir karşılık verdi.