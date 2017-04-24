Robogames" Robot Yarışması

Amerika Birleşik Devletleri'nde 21-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen ROBOGAMES Dünya Robot Yarışması'nda SANKO Okulları lise öğrencileri 2 dünya birinciliği, 2 dünya ikinciliği elde etti.



Özel SANKO Fen-Teknoloji Lisesi ile Özel SANKO Koleji öğrencilerinden oluşan ekip, robotik derslerinde öğrendikleri ve kendilerini yetenekli gördükleri robotik branşlarından seçimlerini yaparak yarışmaya hazırlandı. Ali Kağan Akbaş, "Akıllı Yelek Projesi" ile dünya birincisi, Cemil Serden Şahin, "Lego TubePush Projesi" ile dünya birincisi, Koray Çekici ve Tekin Orkun Hengirmen "Trafik Işığı Projesi" ile Atakan Aslan "Lego Bowling Projesi" ile dünya ikincisi oldu. Akıllı Yelek Projesi ile Ali Kağan Akbaş, üzerine aurdinocard ile programlanmış ve çeşitli sensörlerle kontrolü sağlanmış bir yelek tasarladı. Tasarlanan yelek ile bakıma muhtaç yaşlı ve çocuk hastaların anlık vücut ısısı, nabız, altının kuru veya ıslak oluşu, uyku/uyanıklık hali gibi bilgiler cep telefonuna uygulanan bir uygulama ile takip ediliyor. ROBOGAMES BEST SHOW serbest kategorisinde yarışan bu proje dünya birinciliğine değer görüldü. Lego TubePushProjesinde, ölçüleri belirli bir alanda çeşitli noktalara bırakılmış küpleri tasarlanan robot ile en kısa sürede toplama amaçlanıyor. (Robot, lego parçalarından ve lego programlanabilir beyin tuğlası kullanılarak yapıldı.) Bu proje ile Cemil Serden Şahin, Lego TubePush kategorisinde dünya birincisi olma başarısını gösterdi. Trafik Işığı Projesinde, PLC (programlanabilir lojik kontrol ünitesi) kullanılarak programlama yapılmış olup amacı herhangi bir kavşaktaki trafik lambalarının üzerine eklenen mavi renkli lamba göstergesi ile herhangi bir yönden kavşağa yaklaşan ambulansların veya itfaiye araçlarının yolun durumuna göre 500 metre öncesinden gideceği yönün yeşil, diğer yönlerin kırmızı olması sağlanıyor. Koray Çekici ve Tekin Orkun Hengirmen'in projesi, ROBOGAMES BEST SHOW serbest kategorisinde dünya ikincisi oldu. Lego Bowling Projesinde, tamamen legolarla yapılmış robota, ölçüleri belirlenmiş altı adet atış hakkı verilmekte ve altı atışının hepsinde lobutların devrilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile Atakan Aslan Lego Bowling kategorisinde dünya ikincisi olmaya hak kazandı. Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, "Türkiye'den tek Türk takımı olarak SANKO Okullarının katıldığı yarışmada dünya dereceleri ile bizleri onurlandıran öğrencilerimizi ve Rehber Öğretmenleri Harun Bayseçkin'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP