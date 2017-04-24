Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ROBOGAMES Dünya Robot Yarışması'na katılan Gaziantep Özel SANKO Okulları öğrencileri, 2 dünya birinciliği, 2 dünya ikinciliği elde etti.



SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özel SANKO Fen-Teknoloji Lisesi ile Özel SANKO Koleji öğrencilerinden oluşan ekip, robotik derslerinde öğrendikleri ve kendilerini yetenekli gördükleri robotik branşlarda seçim yaparak yarışmaya hazırlandı.



ABD'de 21-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen yarışmada, Ali Kağan Akbaş, "Akıllı Yelek Projesi" ile dünya birincisi, Cemil Serden Şahin, "Lego Tube Push Projesi" ile dünya birincisi, Koray Çekici ve Tekin Orkun Hengirmen "Trafik Işığı Projesi" ile Atakan Aslan da "Lego Bowling Projesi" ile dünya ikincisi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, "Türkiye'den tek Türk takımı olarak SANKO Okullarının katıldığı yarışmada dünya dereceleri ile bizleri onurlandıran öğrencilerimizi ve rehber öğretmenleri Harun Bayseçkin'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.