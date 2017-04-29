Robocot Malatya 2017" 5 Mayıs'ta Başlayacak

İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneğinin (MİAD) desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT Malatya 2017" Bilim Şenliğinin ikincisi 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



MİAD'dan yapılan açıklamaya göre, robotik teknolojilere toplumun her kesiminde ilgi uyandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl ilki gerçekleştirilen "ROBOCOT Malatya 2017", gördüğü büyük ilgi dolayısıyla bu yıl uluslararası düzeyde bir bilim şenliğine dönüşecek.



"ROBOCOT Malatya 2017"nin Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) iki önemli konuğu olacak. NASA'nın yeni uzay aracı Orion'un Sorumlu Sistem Mühendisi Sırrı Oğuz ile yine aynı kurumda görevli Dr. Oktay Arslan, etkinlikte geleceğin mucitleriyle buluşacak.



Oğuz ve Arslan, NASA'daki deneyimlerinin yanı sıra yeni projelerini katılımcılarla paylaşacak.



Bilim şenliğinin dikkati çeken bir diğer ismi de Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görevli Türk akademisyen Prof. Yılmaz Uygun olacak.



Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek şenlikte, çocuk ve gençler için 4 ayrı kategoride robotik yarışmaları yapılacak.



"ROBOCOT Malatya 2017" kapsamında ayrıca yeni girişimci, yeni fikir ve yenilikçi yazılım fikirleri, drone yarışmaları organize edilecek.Genç mucitlerin çalışmalarından oluşan sergi de iki gün boyunca ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.