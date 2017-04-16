Robo-One Turnuvası Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Japonya daha önce gerçekleştirdiği robot savaşlarına bu sefer farklı bir bakış açısıyla –çok daha küçük- yaklaştı. Robo-One adlı otomasyon savaşları heyecan verici bir turnuvaya sahne oldu.



Tamamen otomatik robotların yer aldığı turnuva, aksiyon figürü boyutlarındaki halleriyle tek karşılaşmalı eleme sistemi çerçevesinde büyük bir heyecana sahne oldu. Farklı özelliklerdeki 16 robotun karşılaştığı gösteride, 12 maçlık nefes kesen dakikalar yaşandı. Bunun yanında daha geliştirme aşamasında olan turnuvada becerikli olmayan robotların bazılarıysa daha dövüş başlamadan kendini yere attı.



Robotları geliştirenlerin ise, etrafta bir ring ya da duvar olmadığı için sensörlerle mekan algılama sistemleri geliştirmeleri gerekti. Ayrıca robotların otonom özelliklere sahip olması da onların karşılarındaki düşmanı hiçbir insan yönlendirmesine ihtiyaç duymadan algılayıp ona göre hareket edeceği anlamını taşıyor.



Bazı takımlar robotlarında, karşı tarafı tanımlayabilecek kameralar kullanırken, bazılarıysa infrared sensörler ile etrafı algılayabilecek bir teknoloji geliştiriyor.