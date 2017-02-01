Robinson ile Cuma Şenlikli Ada - Masal Gerçek Tiyatrosu

Masal Gerçek Tiyatrosu, Daniel Defoe'nin ünlü klasiği "Robinson Crusoe" adlı romanını aynı adla oyunlaştırıp sahneliyor.



Reha Bilgen'in uyarlayıp yönettiği oyunun baş kahramanı Robinson, gemisi bir fırtınada batınca ıssız bir adaya sığınır. Ancak ada sanıldığı gibi ıssız değildir. Adanın Cuma, Hulugali Kuşu, Ejderha ve köpek balıklarından oluşan başka sakinleri de vardır. Robi adlı bebeğiyle adada yaşamaya çalışan Robinson, günün birinde onlarla karşılaşır ve aralarında dostluk kurmaya çalışırlar. Ancak bu o kadar kolay değildir. Çünkü ada sakinleri ilkel olmakla birlikte doğanın sırrını çözmüş, onunla barışık ve içlerinden geldiği gibi yaşamaktadırlar.



Robinson'un ise katı kuralları vardır. Robinson, Cuma'yı da bu kurallarla eğitmeye çalışır. Ona giyinmeyi, okumayı ve yazmayı öğretir. Fakat Cuma bu durumdan hiç de hoşnut değildir. İçinden geldiği gibi yaşamak, dans etmek, şarkı söylemek istemektedir. Bütün bunlar Robinson'un yasaklar listesinde olduğundan Cuma fena halde sıkılmaktadır.



Bu durumu Hulugali Kuşu ve Ejderha ile paylaşıp bir çare bulmaya çalışırlar ve Robinson'a adanın sırrını vermeye karar verirler. Eğer Robinson, bu sırrı çözerse çok büyük bir hazinenin sahibi olacaktır. Bu sırrı çözen Robinson, yaptığının yanlış olduğunu anlar ve kurallarını bir tarafa bırakıp insan ve doğa sevgisinin aslında herşeyden önemli olduğunu keşfeder. Uygarlığın insanları doğadan uzaklaştırıp yalnız ve sevgisiz bıraktığını farkeder. Bu da ona armağan edilen en değerli hazinedir.