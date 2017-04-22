Robinson Dans Öğreniyor
NİLÜFER BELEDİYESİ "TİYATRO" ve MY ART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU ROBINSON DANS ÖĞRENIYORYazan: Hansjörg SchneıderÇeviren: Namık Ünlü, Cemal ÜnlüYöneten: Turan GünayDekor: Cem ÇetinelKostüm: Gönül AkıllıKukla Tasarımı ve Uygulama: Rabia KipIşık: Ferhat Tahsin ŞimşekMüzik: Irmak ŞahinOyuncular:...
NİLÜFER BELEDİYESİ "TİYATRO" ve MY ART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU ROBINSON DANS ÖĞRENIYORYazan: Hansjörg SchneıderÇeviren: Namık Ünlü, Cemal ÜnlüYöneten: Turan GünayDekor: Cem ÇetinelKostüm: Gönül AkıllıKukla Tasarımı ve Uygulama: Rabia KipIşık: Ferhat Tahsin ŞimşekMüzik: Irmak ŞahinOyuncular: Cenk Turan, Tümay Revşan Kargın, Işıl Öztürk, Nergis Acar, Osman YılmazHER PAZAR SAAT 13: 00KONAK KÜLTÜREVİ> '5> Süre: 50 Dakika> 6+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Konak Kültürevi
Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2
Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Robinson Dans Öğreniyor
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io