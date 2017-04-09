Robinson Dans Öğreniyor

NİLÜFER BELEDİYESİ "TİYATRO" ve MY ART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU ROBINSON DANS ÖĞRENIYOR Yazan: Hansjörg Schneıder Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü Yöneten: Turan Günay Dekor: Cem Çetinel Kostüm: Gönül Akıllı Kukla Tasarımı ve Uygulama: Rabia Kip Işık: Ferhat Tahsin Şimşek Müzik: Irmak.

Robinson Dans Öğreniyor

NİLÜFER BELEDİYESİ "TİYATRO" ve MY ART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU ROBINSON DANS ÖĞRENIYOR

Yazan: Hansjörg Schneıder

Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü

Yöneten: Turan Günay

Dekor: Cem Çetinel

Kostüm: Gönül Akıllı

Kukla Tasarımı ve Uygulama: Rabia Kip

Işık: Ferhat Tahsin Şimşek

Müzik: Irmak Şahin

Oyuncular: Cenk Turan, Tümay Revşan Kargın, Işıl Öztürk, Nergis Acar, Osman Yılmaz

HER PAZAR SAAT 13: 00

KONAK KÜLTÜREVİ

> '5

> Süre: 50 Dakika

> 6+



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Konak Kültürevi

Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Robinson Dans Öğreniyor

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Konak Kültürevi, Osman Yılmaz, Değerli Taş, Cemal Ünlü, Pırlanta, Ay Taşı, Tiyatro, Zümrüt, Yakut, Elmas
sponsored ads