Robinson Dans Öğreniyor
NİLÜFER BELEDİYESİ "TİYATRO" ve MY ART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU ROBINSON DANS ÖĞRENIYOR Yazan: Hansjörg Schneıder Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü Yöneten: Turan Günay Dekor: Cem Çetinel Kostüm: Gönül Akıllı Kukla Tasarımı ve Uygulama: Rabia Kip Işık: Ferhat Tahsin Şimşek Müzik: Irmak.
NİLÜFER BELEDİYESİ "TİYATRO" ve MY ART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU ROBINSON DANS ÖĞRENIYOR
Yazan: Hansjörg Schneıder
Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü
Yöneten: Turan Günay
Dekor: Cem Çetinel
Kostüm: Gönül Akıllı
Kukla Tasarımı ve Uygulama: Rabia Kip
Işık: Ferhat Tahsin Şimşek
Müzik: Irmak Şahin
Oyuncular: Cenk Turan, Tümay Revşan Kargın, Işıl Öztürk, Nergis Acar, Osman Yılmaz
HER PAZAR SAAT 13: 00
> '5
> Süre: 50 Dakika
> 6+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Konak Kültürevi
Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2
Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Robinson Dans Öğreniyor
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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