Robin Van Persie'nin Dedesi Wim Ras 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hollanda basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie, ay başında ciddi hastalığı nedeniyle Antalya kampından ayrılarak dedesi Wim Ras'ı ziyaret etmişti. 4 haftadır hastanede bulunduğu belirtilen Wim Ras'ın daha fazla mücadele edemediği ve hayatını kaybettiği açıklandı.

Robin van Persie, geçtiğimiz günlerde instagram'dan dedesi Wim Ras'ın 96. yaş gününü kutlamıştı.

SAYGISI BÜYÜKTÜ

Dedesi için ''Hayattaki tüm önemli şeyleri ondan öğrendim'' diyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı zamanlarda attığı bir gol sonrası dedesi Wim Ras'ın 91. yaş gününü kutlamıştı.

96 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

96 yaşında hayata veda eden Wim Ras, torunu Robin van Persie'nin 2014 Dünya Kupası'nde Hollanda formasıyla İspanya'ya karşı attığı uçan kafa golünü taklit ederek poz vermiş ve bu poz, sosyal medyadan büyük beğeni toplamıştı.





