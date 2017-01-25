Robin Van Persie'nin Amedspor'a Attığı Goller (İzle)

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında seyircisi karşısında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Fenerbahçe'de Robin van Persie sevinci yaşandı.



Robin van Persie kaç gol attı?



Amedspor maçının ilk yarısında 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol bulan Robin van Persie, 2 ay aradan sonra bir resmi maçta ağları sarsmayı başardı. Sakatlık sürecini atlatan Robin van Persie, Advocaat'ın ilk 11'de şans verdiği ilk maçta 2 gol attı.



Hollandalı yıldız sarı lacivertli formayla son golünü 20 Kasım 2016'da Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde kaydetmiş ve o maçta da duble yaparak galibiyetin mimarı olmuştu.



Robin van Persie bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 21 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.



PANENKA PENALTISI NEDENİYLE GÖNÜL ALDI



Robin van Persie, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Panenka vuruşu ile ağlarını gönderirken, golden sonra alkışlanan bir harekete imza attı.



Devre arasında Amedspor kalecisi Kazım Sarı'ya formasını hediye eden Hollandalı yıldız, Panenka penaltısı için kusura bakmamasını rica etti.