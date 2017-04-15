Bilal Ayoğdu'nun yazıp yönettiği Robin Hood ve Gizemli Orman oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Baron ve eşi Barones,sihirli küreyi kullanarak Nottingham halkını korkutup haraç toplamaya başlamıştır. Halk tamamen fakirleşmiştir. Fakat Baron ve Baronesin asıl hedefi büyük hazineyi ele geçirip dünyaya hükmetmektir. Bu hazineye ulaşmak için Marian'ın özel kolyesine ihtiyaçları vardır. Baron ve Barones çeşitli planlar yapmaya başlarlar .Bu sırada halkın kahramanı iyi yürekli Robin Hood, ve en yakın arkadaşı Küçük John olaya dahil olur ve serüven başlar."



Yazan: Bilal Ayoğdu



Yöneten: Bilal Aydoğdu



Dekor: Nazmi Karabacak



Müzik: Suat Güzey



Ses Işık: Sedat Cevrioğlu



Kostüm: Neşe Hatun



Oyuncular



A.Mehmet Ali Aslan



Melis Çalgı



Emin Yavuzyolcu



Orhan Taşkın



Sedanur Şimşek



Süre: 50 Dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi



Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Robin Hood ve Gizemli Orman



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır