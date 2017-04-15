Robin Hood ve Gizemli Orman

Bilal Ayoğdu'nun yazıp yönettiği Robin Hood ve Gizemli Orman oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Robin Hood ve Gizemli Orman

Bilal Ayoğdu'nun yazıp yönettiği Robin Hood ve Gizemli Orman oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Baron ve eşi Barones,sihirli küreyi kullanarak Nottingham halkını korkutup haraç toplamaya başlamıştır. Halk tamamen fakirleşmiştir. Fakat Baron ve Baronesin asıl hedefi büyük hazineyi ele geçirip dünyaya hükmetmektir. Bu hazineye ulaşmak için Marian'ın özel kolyesine ihtiyaçları vardır. Baron ve Barones çeşitli planlar yapmaya başlarlar .Bu sırada halkın kahramanı iyi yürekli Robin Hood, ve en yakın arkadaşı Küçük John olaya dahil olur ve serüven başlar."

Yazan: Bilal Ayoğdu

Yöneten: Bilal Aydoğdu

Dekor: Nazmi Karabacak

Müzik: Suat Güzey

Ses Işık: Sedat Cevrioğlu

Kostüm: Neşe Hatun

Oyuncular

A.Mehmet Ali Aslan

Melis Çalgı

Emin Yavuzyolcu

Orhan Taşkın

Sedanur Şimşek

Süre: 50 Dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi

Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22

Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Robin Hood ve Gizemli Orman

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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