Robin Hood ve Gizemli Orman
Bilal Ayoğdu'nun yazıp yönettiği Robin Hood ve Gizemli Orman oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bilal Ayoğdu'nun yazıp yönettiği Robin Hood ve Gizemli Orman oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Baron ve eşi Barones,sihirli küreyi kullanarak Nottingham halkını korkutup haraç toplamaya başlamıştır. Halk tamamen fakirleşmiştir. Fakat Baron ve Baronesin asıl hedefi büyük hazineyi ele geçirip dünyaya hükmetmektir. Bu hazineye ulaşmak için Marian'ın özel kolyesine ihtiyaçları vardır. Baron ve Barones çeşitli planlar yapmaya başlarlar .Bu sırada halkın kahramanı iyi yürekli Robin Hood, ve en yakın arkadaşı Küçük John olaya dahil olur ve serüven başlar."
Yazan: Bilal Ayoğdu
Yöneten: Bilal Aydoğdu
Dekor: Nazmi Karabacak
Müzik: Suat Güzey
Ses Işık: Sedat Cevrioğlu
Kostüm: Neşe Hatun
Oyuncular
A.Mehmet Ali Aslan
Melis Çalgı
Emin Yavuzyolcu
Orhan Taşkın
Sedanur Şimşek
Süre: 50 Dk.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi
Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22
Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Robin Hood ve Gizemli Orman
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır