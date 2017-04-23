Çocuk oyunu Robin Hood, Profilo KM Büyük Salon'da sahnelenecek.



Baron ve eşi Barones, sihirli küreyi kullanarak Nottingham halkını korkutup haraç toplamaya başlamıştır. Halk tamamen fakirleşmiştir. Fakat Baron ve Baronesin asıl hedefi büyük hazineyi ele geçirip dünyaya hükmetmektir. Bu hazineye ulaşmak için Marian'ın özel kolyesine ihtiyaçları vardır. Baron ve Barones çeşitli planlar yapmaya başlarlar. Bu sırada halkın kahramanı iyi yürekli Robin Hood, ve en yakın arkadaşı Küçük John olaya dahil olur ve serüven başlar...



Yazan: Bilal Ayoğdu



Yöneten: Bilal Aydoğdu



Dekor: Nazmi Karabacak



Müzik: Suat Güzey



Ses - Işık: Sedat Cevrioğlu



Kostüm: Neşe Hatun



Oyuncular: A.Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Orhan Taşkın, Sedanur Şimşek



Süre: 50 Dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon



Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33



Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Robin Hood



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır