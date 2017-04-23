Robin Hood
Çocuk oyunu Robin Hood, Profilo KM Büyük Salon'da sahnelenecek.
Çocuk oyunu Robin Hood, Profilo KM Büyük Salon'da sahnelenecek.
Baron ve eşi Barones, sihirli küreyi kullanarak Nottingham halkını korkutup haraç toplamaya başlamıştır. Halk tamamen fakirleşmiştir. Fakat Baron ve Baronesin asıl hedefi büyük hazineyi ele geçirip dünyaya hükmetmektir. Bu hazineye ulaşmak için Marian'ın özel kolyesine ihtiyaçları vardır. Baron ve Barones çeşitli planlar yapmaya başlarlar. Bu sırada halkın kahramanı iyi yürekli Robin Hood, ve en yakın arkadaşı Küçük John olaya dahil olur ve serüven başlar...
Yazan: Bilal Ayoğdu
Yöneten: Bilal Aydoğdu
Dekor: Nazmi Karabacak
Müzik: Suat Güzey
Ses - Işık: Sedat Cevrioğlu
Kostüm: Neşe Hatun
Oyuncular: A.Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Orhan Taşkın, Sedanur Şimşek
Süre: 50 Dk.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon
Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33
Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Robin Hood
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır