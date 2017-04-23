Robin Hood

Çocuk oyunu Robin Hood, Profilo KM Büyük Salon'da sahnelenecek.

Robin Hood

Çocuk oyunu Robin Hood, Profilo KM Büyük Salon'da sahnelenecek.

Baron ve eşi Barones, sihirli küreyi kullanarak Nottingham halkını korkutup haraç toplamaya başlamıştır. Halk tamamen fakirleşmiştir. Fakat Baron ve Baronesin asıl hedefi büyük hazineyi ele geçirip dünyaya hükmetmektir. Bu hazineye ulaşmak için Marian'ın özel kolyesine ihtiyaçları vardır. Baron ve Barones çeşitli planlar yapmaya başlarlar. Bu sırada halkın kahramanı iyi yürekli Robin Hood, ve en yakın arkadaşı Küçük John olaya dahil olur ve serüven başlar...

Yazan: Bilal Ayoğdu

Yöneten: Bilal Aydoğdu

Dekor: Nazmi Karabacak

Müzik: Suat Güzey

Ses - Işık: Sedat Cevrioğlu

Kostüm: Neşe Hatun

Oyuncular: A.Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Orhan Taşkın, Sedanur Şimşek

Süre: 50 Dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon

Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33

Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Robin Hood

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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