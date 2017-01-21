Roberto Carlos, Alanyaspor'un Teklifini Reddetti: Madrid'de Kalmam Lazım

Teknik direktör Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor'dan gelen teklifi doğruladı, "Yaptıkları teklif iyiydi ancak kabul edemezdim. Madrid'de kalmam gerek." dedi.

Roberto Carlos, Alanyaspor'un Teklifini Reddetti: Madrid'de Kalmam Lazım

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik adamlık kariyerindeki ilk macerasını da Sivasspor ile yaşayan Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor'un başına geçeceği şeklinde çıkan haberlere açıklık getirdi.

"REAL MADRID'LE SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAMAK ZORUNDAYIM"

Brezilyalı teknik adam, "Evet teklif geldi. Bana teklif getirdiler. Fakat, kabul etmem mümkün değildi. Aslına bakarsanız teklifin niteliğiyle ilgili hiçbir sorun da yoktu. Yani iyi bir teklif verdiler. Real Madrid ile 5 yıl daha kontratım var. Ve bunu tamamlamak zorundayım. Amacım öncelikle Madrid'de iyi işler yapmak. Ayrıca, bitirmem gereken bir kurs var. Şu anda antrenörlük kursunun birinci seviyesindeyim. Tamamlamama 6 ay kaldı. 6 ay sonra birinci seviyeyi tamamlamış olacağım" ifadelerini kullandı.

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