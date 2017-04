Rızkını Arkasından Çektiği Bavulla Arıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Özkan, sağlık sorunlarına rağmen engelli oğlu ile torununa bakabilmek için kuru yemiş dolu bavuluyla her gün kilometrelerce yol kat ediyor.



İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen her sabah erken saatlerde kalkan 61 yaşındaki Özkan, önce 56'lar Mahallesi'nde anlaştığı kuru yemişçiye giderek bavulunu fındık, fıstık, çekirdek, kuru üzüm, badem, incir, hurma, kayısı gibi ürünlerle dolduruyor.



Daha sonra yola düşen Özkan, resmi kurumlar, okullar, dükkanlar ve bürolara giderek satış yapmaya çalışıyor.



Bugüne kadar yaşadığı üç trafik kazası sonrası yedi ameliyat geçiren, sol kolu ve bacağına platin takılan, retina yırtığı nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde yüzde 30 görme kaybı oluşan Özkan, astım bronşit ve kireçlenme gibi rahatsızlıklara rağmen çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.



Her gün 10 kilometreden fazla yürüyor



Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı zorluklara rağmen çalışabiliyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Günün büyük bölümünde bavulundaki kuru yemişleri satmak için yürüdüğünü anlatan Özkan, yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki bavulunu yoruldukça taşımakta zorlandığını belirtti.



Satış yapabilmek için bozuk, engebeli ve yokuş yollar aştığını, merdivenler tırmanmak zorunda kaldığını dile getiren Özkan, her gün 10 kilometreden fazla yürüdüğünü kaydetti.



Özkan, kendisiyle yaşayan 34 yaşındaki oğlu Abdulkadir'in 2012 yılında geçirdikleri trafik kazası sonrası engelli kaldığını belirterek, oğluna ve torununa baktığını söyledi.



Evinin kira olduğunu belirten Özkan, "Emekli maaşım yetmediği için çalışmak zorundayım. Benim ve oğlumun ilaçlarını karşılamam gerekiyor. Torunumu da okutuyorum." dedi.



Yürürken en çok dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zorluk yaşadığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:



"Bavulun ağırlığı yürüdükçe artıyor. Çok bozuk yollar var, geçerken çok zorlanıyorum. Kaldırımlarda engeller oluyor, arabalardan geçilmiyor. Yokuş yerlere gidiyorum, asansör olmayan binaların ikinci, üçüncü katına çıkıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum çok şükür. Bu işten ayda 800 ila bin lira arasında gelir elde ediyorum."