Rizespor 8 Hafta Sonra Kazandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR 4.dakika Adanaspor'da Emre ceza alanı içerisinde Süleyman'ı düşürdü orta hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kweuke topu ağlarla buluşturdu. 0-1



8.dakika Adanaspor'da Magaye'nin uzaktan sert şutunda kaleci Gökhan yerden uzanarak topu kornere çeldi.



35. dakika Çaykur Rizespor'da İsmael'in sol kanattan ortasında Edomwonyi gelişine vurdu Adanaspor savunmasına çarpan top dışarıya çıktı.



56. dakikada Süleyman'ın yakın mesafeden ortasında Edomwonyi gelişine vurdu ancak top az fakla auta çıktı.



59. dakikada Oğuzhan'ın ortasında ceza sahası içinde boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Süleyman topu üstten auta gönderdi.



67. dakikada Saadane yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.0-2



85. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Petrucci gelişine vurdu ve topu filelerle buluşturdu.0-3



88. dakikada Oğuzhan ceza alanı içerisinde Diniz'i düşürdü ve karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Magaye'nin kullandığı penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. 1-3



KÜNYE



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Serkan Çınar xxx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx



Adanaspor: Hayrullah x, Ramos x, Ahmet Dereli x (Cem dk. 86 x), Magaye x, Tevfik x (Reynaldo dk. 70 x), Emre x, Foguinho x, Diniz x, Didi x, Koman x, Roni x



Yedekler: İtanje, Viera, Ahmet Bahçıvan, Vinicius, Yusuf



Teknik Direktör: Levent Şahin



Çaykur Rizesor: Gökhan xxx, Petrucci xxx, Robin xx, Kweuke xxx (Janster dk. 86 x), Saadane xx, Süleyman xx (Özgür dk. 83), Oğuzhan xx, Yacaubi xx, Edomwonyi xx (Emmanuel dk. 65 x), İsmael xx, Orhan xx



Yedekler: Diallo, Atiyah, Recep



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Goller: Kweuke (dk. 4), Saadane (dk. 67), Petrucci (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Magaye (dk. 88) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Ramos, Foguinho (Adanaspor)



(Cemil Serezli - Umutcan İşledici / İHA)