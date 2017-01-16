Rizeliler Geç Evlenip, Erken Boşanıyor

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Rize Şubesi Rize'de artan boşanma vakalarını ele aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rize'de boşanma vakaları son 10 yılda yaklaşık iki kat arttı. 2005 yılında Rize'de 192 çift boşanırken, 2015 yılında bu sayı 346'ya yükseldi. Son 10 yıl içerisinde boşanan çift sayısı ile 2 bin 738 oldu. En yoğun boşanma ise evliliklerin ilk yılında gerçekleşti. Evliliklerinin ilk yılında boşananların sayısı 317 olurken, bu oran yıllar geçtikte düştü. Evliliğinin 20. yılında boşananların sayısı ile 51 olarak açıklandı. Rize'de evlenme yaş ortalaması 30'un üzerine çıkarken, erkeklerde 550 boşanma oranı ile en yoğun boşanma vakası 35-39 yaş grubu arasında, bayanlarda ise 524 boşanma ile 30-34 yaşları arasında gerçekleşti. Erkeklerde ise 16-19 yaş arası 7 boşanma, kadınlarda ise 16-19 yaş arası 66 boşanma yaşandı.



HUDER mercek altına aldı



Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Rize Şubesi Rize'de artan boşanma vakalarını mercek altına aldı. Avukatlar Ali Rıza Sancaktutan, Ümit Peçe, Hasan Kocaman, Mehmet Küçükmustafa ve Şahin Kukoğlu konuyla ilgili olarak Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ederek boşanma olaylarının temel sebepleri ile çözüm önerilerini masaya yatırdılar. Vali Bektaş, HUDER'den Rize'de aile danışmanlık birimi kurmalarını talep etti. HUDER'in Rize'nin aile danışmanlık birimini kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. - RİZE