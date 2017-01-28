Rizeliler Esenler'de Buluştu

Rize Dernekler Federasyonu tarafından Esenler'de gerçekleştirilen istişare toplantısına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı Celal Erdoğan, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı ve RİDEF Genel Başkan Yardımcısı Orhan Oğuz Türk ve dernek istişare kurulu üyeleri katıldı. Rize'nin geleneklerini Türkiye'nin her yerinde yaşatma misyonu olduğunu belirten RİDEF Başkanı Recep Albayrak yaptıkları ve ilerleyen süreçte yapacakları projelerle Rize'nin ismini daha fazla duyulur hale getireceklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLÇESİ

RİDEF İstişare Toplantısı'nda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yöresel derneklerin büyük görevleri olduğunu ifade etti. Göksu,"Esenler yöresel dernekler bakımından sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en zengin ilçesi. Biz bu konuya oldukça önem vermekteyiz. Derneklerimizle her zaman bir bütün halinde hareket etmekteyiz. Derneklerimize de büyük görev düşmektedir. Burada asıl görev, dernek geceleri düzenleyip günü geçirmek değildir. Derneklerimiz bulundukları yerlerde geleneklerini yaşatabiliyor, geleceğe aktarabiliyorlarsa görevlerini yerine getirmişler demektir" dedi.

Programda Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı Celal Erdoğan, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak da birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

ÖDÜLLÜ ŞEHİR KİTAPLARI ARMAĞAN EDİLDİ

Program öncesi Rize Valisi Erdoğan Bektaş Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu makamında ziyaret eden Bektaş Esenler'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ziyaret sırasında Rize Valisi Erdoğan Bektaş'a Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türkiye'nin en iyisi seçilen Şehir Düşünce Merkezi'nin yayınlarını armağan etti.