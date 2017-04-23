'Rizeli Heidi' Ankara'ya geldi

Hamdu Sena Bilgin, "Bütün hayvanları keçileri ve koyunları çok seviyorum"

"Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmak istiyorum"

Sena'nın babası Atilla Bilgin, "Doğum günlerinde Sena'ya keçi yavrusu, köpek yavrusu gibi hediyeler alıyoruz"

"Sevgililer gününde hanıma da inek alıyorum"



ANKARA - Rize'de doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıyarak gündeme oturan Rizeli Hamdu Sena Bilgin (10), Ankara'ya geldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlık koltuğu da temsili olarak küçük Sena'ya devredildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesileyle Rize'nin İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü'nde doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena Bilgin'i Ankara'ya davet etti. Babasıyla birlikte Başkent'e gelen Hamdu Sena temsili olarak Birliğin Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. 5. sınıf öğrencisi Sena'nın ilk açıklaması,"Bütün hayvanları; keçileri ve koyunları çok seviyorum. Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmak istiyorum. Küçükbaş hayvancılığa daha çok destek verilmesini istiyorum" oldu.

"Kızımızın bu örnek davranışı karşısında duyarsız kalmadık"

Koltuğunu, çizgi film karakteri Heidi'ye benzetilen 5. sınıf öğrencisi Sena Bilgin'e devreden Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Nihat Çelik, Sena'nın örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Kızımız bu örnek davranışıyla dünyanın gündemine oturdu. bu örnek davranışı karşısında biz de duyarsız kalmadık. Biz de o gün basına açıklama yaparak kızımızı 23 Nisan'da genel merkeze davet ederek, genel başkanlık koltuğunu temsili başkan olarak temsil etmesini istemiştik. Sağ olsun o davete icabet etti, babasıyla Ankara'ya geldi. Ben kızımızı bir kez daha şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum. Kızımızın bu örnek davranışının hafızalarımızda hep bir örnek davranış olarak kalacaktır" açıklamasını yaptı.

"Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmak istiyorum"

Genel Başkanlık koltuğuna oturan 5. sınıf öğrencisi Sena Bilgin, ileride veteriner olmak istediğini ama aynı zamanda köyünde kalarak yetiştiricilik yapacağını ifade etti. Küçükbaş hayvancılığa destek çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Ben de bir yetiştirici evladıyım. Bütün hayvanları keçileri ve koyunları çok seviyorum. Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmak istiyorum. Küçükbaş hayvancılığa daha çok destek verilmesini istiyorum. Bizim yetiştirdiğimiz hayvanlar tamamen doğaldır, organiktir. Bu ürünler insan sağlığı için çok önemlidir. Koyun ve keçi eti yiyenler, sütünü içenler asla ve asla hasta olmaz. Onun için herkesin seve seve tüketmesini istiyorum"

Şu anda 60 tane keçisi olduğu belirten Rizeli Sena, "Onları meraya çıkartıyorum. Keçileri otlatmak çok eğlenceli. Sadece keçilerle ilgileniyorum, onların sütünü sağıyorum. İleride keçi çiftliği kurmak ve ayrıca veteriner olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Doğum günlerinde Sena'ya keçi yavrusu, köpek yavrusu gibi hediyeler alıyoruz"

Rizeli Sena Bilgin'in babası Atilla Bilgin ise kızının hayvan sevgisinin aileden geldiğine işaret ederek, "Hani çocuklara doğum günlerinde anneleri babaları başka şeyler alır ama biz doğum günlerinde Sena'ya keçi yavrusu, köpek yavrusu gibi hediyeler alıyoruz" dedi. Sevgililer gününde eşine ise inek aldığını söyleyen Bilgin şöyle konuştu: "Rize'de bu işi yapan geniş yapan bir aileyiz. Şu anda en fazla hayvan bizde bulunuyor. Sevgililer gününde hanıma da inek alıyorum. Ailece hayvanları çok seviyoruz."

(SLCK-BT-