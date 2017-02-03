Rizeli Hamdu Sena Gönüllere Taht Kurdu

İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Rize'de yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götüren 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'le ilgili tüm yurttan çok sayıda telefon aldıklarını belirtti.



Kösoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf karesinin çok şey ifade ettiğini söyledi.



İnsanların kalbine merhamet duygusunun yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Kösoğlu, "Yoksa insanların çok matematik ve fizik bilmesi önemli değil. Hamdu Sena kızımız gerçekten ilçemizin reklamını yaptı." dedi.



Kösoğlu, ilçede sokak hayvanlarına son derece iyi baktıklarını belirterek, "Hayvan barınağı yaptık. Sokak hayvanlarını orada besliyoruz. Doğayı ve hayvanları seven insanlardan kimseye zarar gelmez. O kızımızın kalbinde merhamet duygusu olduktan sonra yapamayacağı iyilik yoktur. Telefonlarımız susmuyor. Her yerden arayanlar teşekkür ediyor. Kızımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler de dahil çok sayıda kişi bizi arıyor. Kızımıza çok teşekkür ediyoruz." sözlerine yer verdi.