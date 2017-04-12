Rizeli Gurbetçi Kullandığı Referandum Oyunu Sosyal Medyadan Paylaştı

Fransa'da yaşayan Rize-Çamlıhemşinli gurbetçi Memoli Yağci, Gümrük kapısındaki oy verme işlemi sırasında yazdığı şiiri sosyal paylaşım sitesinden paylaşarak"'Neden Evet' sorusuna cevabımdır" dedi.



Fransa'da yaşayan Çamlıhemşinli gurbetçi Memoli Yağci Fransa'da oy vermek için gittiği gümrük kapısında bir anda esinlenerek yazdığı şiirle birlikte sandık başında "Evet" tercihini kullanırken, çektiği fotoğrafı hemşehrileriyle paylaştı. Yağcı "Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Avrupa'da söz sahibi oldu, Erdoğan sayesinde ben Türküm dedin mi ilgi alaka fazla oluyor burada. Avrupalılar Türkiye'ye gezmek için geliyor. Biz ise yatırımlarımızı Türkiye'de yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını görüyoruz. Bana neden evet oyu veriyorsun diye soranlara, gümrük kapısında şiir yazarak cevap vermek istedim" dedi. - RİZE