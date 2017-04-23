Savcılık, Gazeteciye Dayak Olayında 3 Futbolcu ve 2 Görevliyi İfadeye Çağıracak

Rize'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında dün akşam oynanan maçın ardından Emre Belezoğlu'nun bir taraftarla yaşadığı tartışmayı görüntüleyen iki gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırı olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İki gazetecinin şikayet üzerine incelenen kamera kayıtlarında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve bir malzemecinin de yer aldığı 5 kişinin ifadelerinin alınmasına karar verildi.

YARALANAN GAZETECİLER İFADE VERDİ

Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının saldırısı sonrası yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yapılan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım, Tophane Polis Merkezi'nde ifade verdi. Kutlu ve Yıldırım, yaşanan tartışmayı görüntüledikleri sırada Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının fiili saldırısına uğradıklarını belirterek, saldırı olayına karışan kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve eşkalini verdikleri ancak adını bilmedikleri bir malzemeciden şikayetçi oldu. Polis, ifade tutanakları ile olayın güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa iletti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, adı geçen futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi.