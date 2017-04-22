Rize Medipol Başakşehir Futbolcuları Gazetecilere Saldırdı: 2 Yaralı 1

Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı: 2 yaralı



Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.



Maç sonunda teknik direktörler basın toplantısı yaparken Medipol Başakşehir'li Emre Belezoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfür etti. Bunun üzerine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, ardından da A Spor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.



(Tür: Yurt)