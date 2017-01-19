Rize Kayıp Deniz Demir'in En Son Görüldüğü Kişi Adliye Önünde Saldırıya Uğradı

Kayıp Deniz Demir'in en son görüldüğü kişi adliye önünde saldırıya uğradı



RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde 20 gün önce kaybolan 36 yaşındaki Deniz Demir'in, en son birlikte görüldüğü belirlenen Siyasettin Özaydın, savcılık talimatı ile Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gözaltına alındı. Rize'nin Pazar ilçesine getirilen Özaydın, adliye önünde kayıp yakınlarının saldırısına uğradı.



Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde eşi Deniz Demir ile tartışan Hakime Demir evi terk etti ve Rize'nin Fındıklı İlçesi Tepecik Köyü'ndeki baba evine gitti. Deniz Demir de, 30 Aralık tarihinde kayınpederinin Fındıklı ilçesindeki evine gitti. Ancak o günden sonra Deniz Demir'den bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sonuç vermedi ve Deniz Demir bulunamadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fındıklı ilçesinde MOBESE kameraları görüntülerini inceleyen polis, Deniz Demir'in en son görüştüğü kişinin Siyasettin Özaydın olduğunu belirledi. Savcılık talimatı ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Siyasettin Özaydın, Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gözaltına alındı.



SALDIRIYA UĞRADI



Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında Rize'nin Pazar İlçesi'ne getirilen Siyasettin Özaydın, adliyeye getirilirlem kayıp Deniz Demir'in yakınlarının saldırısına uğradı. Siyasettin Özaydın'ı güçlükle adliye binasına sokan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Demir'in yakınlarının adliye önünde bekleyişi sürüyor.