Rize İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Rize Valiliğinin 2017 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında, Rize Valiliği Ayder toplantı salonunda yapılan toplantıya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.



Vali Bektaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu kurumları olarak iş birliği anlayışını geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Diyarbakır'da hain terör saldırısında komşu il Trabzon'a şehit acısı düştüğünü ifade eden Bektaş, "Maalesef canlarımız yanmaya devam ediyor. Umarız bir an evvel artık terör olayları bizim gündemimizden çıkar. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Terörün amacı belli.



Normal hayat işleyişini çıkmaza sokmak, kaosa sokmak ve işleyen hayatı işlemez hale getirip kendisine yaşam alanı sağlamak. Bizde bunun tam tersi davranmak zorundayız. O anlayışla o hüzünle ve o sıkıntıyla o acıyla ama oradan da aldığımız enerji ile işimize bakacağız." diye konuştu.



Toplantıda bazı bölge müdürleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.