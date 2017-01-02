Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 30.5 milyon TL hibe desteği sağlandı.



Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçilere Hayvan Desteği Projesi ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında Rize'de 103 projeye toplamda 30.5 milyon TL civarında hibe desteği sağlandı. Genç Çiftçilere Hayvan Desteği kapsamında 175 projeye 5 milyon 250 bin TL hibe desteği ve 774 damızlık düve, 160 keçi ve koyun ile bin 640 arı kovanı verildi. Kırsal Kalkınmayı Destekleme kapsamında ise 28 projeye 25 milyon 372 bin TL hibe verildi. Bu hibelerin 1'i sığırcılık, 3'ü süt ürünleri, 1'i çiftlik, 2'si turizm, 1'i balıkçılık ve 20'si çay sektöründe hazırlanan projelere verildi.



Öte yandan Genç Çiftçilere Hayvan Desteği Projesi kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde 16 çiftçiye 96 büyük baş hayvan dağıtımı yapıldı. Dağıtımı yapılacak ineklerden bir tanesinin kamyonda ezilerek telef olduğu görüldü.Proje kapmasında büyük baş hayvan desteği alan Gizem Bekar, Fatma Bildiren ve Fatoş Güneş, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler - RİZE