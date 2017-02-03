(ÖZEL) Doğum yapmış keçiyi sırtına alan Hamdu Sena'ya DHA ekibi ulaştı (1)
Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'e İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR ulaştı.
Rize - Doğum Yapmış Keçiyi Sırtına Alan Hamdu Sena'ya Dha Ekibi Ulaştı
(ÖZEL) Doğum yapmış keçiyi sırtına alan Hamdu Sena'ya DHA ekibi ulaştı (1)Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'e...
(ÖZEL) Doğum yapmış keçiyi sırtına alan Hamdu Sena'ya DHA ekibi ulaştı (1)