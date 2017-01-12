Rize'den Gümüşhane'ye İzinsiz Nüfus Kaydı Yargıya Taşındı

Rize'de bilgileri dışında nüfus kayıtları Gümüşhane iline taşınan 23 kişi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.



İkametgah kaydı almak için Rize İl Nüfus Müdürlüğü'ne giden bir gencin dikkati, Rize'de yaşayan bir çok kişinin bilgileri dışında nüfus kayıtlarının Gümüşhane'ye taşındığını ortaya çıkarmıştı. İsminin açıklanmasını istemeyen gencin iş başvurusu için Rize Nüfus Müdürlüğü'nden ikametgah kaydı çıktısı alması ve bu kayıtta annesinin isminin bulunmadığını görmesi ile ortaya çıkan skandalda çok sayıda kişinin bilgileri dışında nüfus kayıtlarının Gümüşhane'ye taşındığı belirlenmişti. Konu araştırıldığında ise annesinin Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş-nakış eğitimi aldığı sınıf öğrencilerinin nüfus kayıtlarının hepsinin bilgileri dışında Gümüşhane'deki aynı beldeye alındığı ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Rize'de bir sürücü kursunda eğitim gören bazı öğrencilerin de kimlik bilgilerinin bilgileri dışında alınarak nüfus kayıtlarının aynı beldeye nakledildiği belirlendi.



Mağdur iddialarına göre, Rize'de bir derneğin yöneticiliğini yapan S.Ö, nüfus kaydı nakilleri yapılan Gümüşhane'de bir süre önce bir balık lokantası açtı. Gümüşhane'deki belde belediyesi işletmeye ruhsat verebilmek için S.Ö.'den beldelerine belli bir oranda nüfus nakli sağlamasını istedi. S.Ö. de belediyenin talebini yerine getirmek için Rize'de temin ettiği kimlik bilgilerini belediyeye verdi. Usulsüzlüğün ikametgah kaydı almak için Rize İl Nüfus Müdürlüğü'ne giden bir gencin dikkati ile anlaşılması üzerine iki il arasındaki nüfus müdürlüklerinin kişilerin bilgisi dışında gerçekleştirilen nüfus nakillerini düzeltmek için çalışma başlatırken, olayın mağduru 23 kişi de savcılığa suç duyurusunda bulundular.



Öğrencilerin suçladığı S.Ö, yaptığı açıklamada, bir proje kapsamında öğrencilerin bilgisi dahilinde kimlik bilgileri alınarak Gümüşhane'deki bir belde belediyesine teslim edildiğini, burada farklı kimlik bilgileri ile karıştırıldığı için sorunun ortaya çıktığını belirtti. S.Ö olayın fark edilmesi üzerine gerekli kurumların harekete geçirilerek nüfus kayıtlarının yeniden Rize'ye alındığını sözlerine ekledi. - RİZE