Rize'deki Trafik Kazasında Yaralı Sayısı 20'ye Yükseldi

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde çay yüklü TIR'ın Kalkandere Belediyesi'ne ait yolcu midibisüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısı 20'ye yükseldi.



Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde Rize'den Kalkandere ilçesine gitmekte olan Kalkandere Belediyesi'ne ait Yaşar Ç. yönetimindeki 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsüne durakta yolcu aldığı sırada arkadan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kuru çay yüklü 08 K 6235 plakalı TIR çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile midibüs yan yatarken, yan yatan aracı çevredeki vatandaşlar kaldırırken, kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE