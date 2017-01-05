Rize'deki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Rize'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk, 33 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde, 3 Aralık 2016'da sobadan sızan gazdan zehirlenen ve Rize Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun'da özel bir hastaneye sevk edilen Bayram Mert Akar (3), kurtarılamadı.



Yağlıtaş Mahallesi'nde Sevil K. ile 3 yaşındaki oğlu Bayram Mert Akar, sobadan sızan gazdan zehirlenmişti. Komşuların ihbarı üzerine ambulanslarla Sevil K. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, oğlu ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Anne Sevil K, tedavisi sonrası taburcu edilirken, durumu ağır olan oğlu Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.