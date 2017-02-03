Rize'deki Fetö Soruşturmaları

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polislikten ihraç edilen 21 sanık hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianame kabul edildi.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullanmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan her biri 59'ar sayfalık iddianameler 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve çoğu emniyetten ihraç edilmiş 9'u tutuksuz eski polis 28 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



İddianamelerde, eski emniyet mensuplarının örgütün haberleşme sistemi ByLock üzerinden haberleştikleri, örgüte destek sağladıkları, örgütün emniyet mensupları ile bağlantılarını kurarak toplantı yaptıkları da yer aldı.



Rize'de darbe girişiminin ardından hazırlanan 7 ayrı iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş oldu.