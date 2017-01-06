Rize'de Yapılacak Batı Park Projesi'nin Protokolü İmzalandı

Rize'de yapılacak Batı Park Projesi'nin yapım protokolünün imzalandığı bildirildi.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fener Mahallesi'ndeki üniversitenin Zihni Derin Kampüsü önündeki sahil dolgu alanı doldurularak yapılacak Batı Park Projesi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü arasında yapım protokolünün Ankara'da imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, yapım protokolün Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman tarafından imzalandığı ifade edildi.



Projenin hem Rize'nin hem de üniversitenin çehresini değiştireceğini belirten Prof. Dr. Karaman, "Üniversiteye ayrı bir güzellik katacak. Yeni yatırımlarla sürekli büyüyen üniversitenin bu projenin tamamlanması ile çok önemli bir sosyal yaşam alanına, spor alanlarına, kafeterya ve rekreasyon alanlarına kavuşacak. Projenin Rize'nin sosyal yönden gelişimine de katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.



Öte yandan, proje kapsamında 1 amfi tiyatro, oturma ve dinlenme alanları, kafeterya, mescit, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, kapalı ve açık oyun parkları, futbol sahası, spor salonu, halı sahalar, tenis kortları gibi çok sayıda mekanın yapılacağı öğrenildi.