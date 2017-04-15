Rize'de Uyuşturucu Operasyonu

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 27 gram bonzai ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi göz altına alındı.



Rize Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Rize'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bir ihbar aldı.



İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmalar sırasında bir otobüste arama yaptı.



Aramada, 27 gram bonzai ele geçirilirken olayla iki kişi gözaltına alındı.