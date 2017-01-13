Rize'de Uyuşturucu Operasyonu

Rize'nin Hemşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 13 kilogram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hemşin İlçe Jandarma Asayiş timlerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda ilçeye bağlı Hilal köyünde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.



Dedektör köpek Çakıl'ın da katıldığı aramada, 13 kilogram esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak U.C. ve V.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.