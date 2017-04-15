Rize'de Ücretsiz Sağlık Taraması Yapıldı

Rize'de, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlık taraması yapıldı.



Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği tarafından, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda stant kuruldu.



Vatandaşların ücretsiz şeker, tansiyon ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.



Ayrıca stantta görevli diyetisyen ve diyabet eğitim hemşireleri, hastalara sağlıklı beslenme ve hastalık riskleri yönünde bilgi verdi.



Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği Başkanı Nilüfer Emen, yaptığı açıklamada, 500'den fazla vatandaşın tansiyon, kan şekeri ölçümü, boy, kilo ölçümü, vücut kitle indeksi hesaplaması ve kanser bilgilendirmesi yapıldığını söyledi.



Sağlığın huzurlu ve mutlu bir toplum için son derece önemli olduğunu ifade eden Emen, "Günümüzde insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin artması sağlık konusunda daha bilinçli olmayı gerektirmektedir. Bu konuda gerekli bilincin oluşturulması için toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşmektedir." dedi.



Emen, sağlıklı toplumları sağlıklı bireyler oluşturduğunu belirterek, "Toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin sağlıklı olması toplumların da sağlıklı olmasını sağlar. Halkımızın sağlığına gerekli önemi göstermelerini temenni ediyorum." diye konuştu.