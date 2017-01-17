Rize'de Silah Kaçakçılığı İddiası

Rize'de silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol çalışmaları kapsamında Pazar ilçesinde bir araçta arama yapıldı.



Aramada 20 tabanca, 20 tabanca namlusu, 14 tabanca gövdesi, 12 tabanca namlu açma ucu, 30 tabanca plastik kabza kapağı, 8 tabanca şarjörü, 8 tabanca şarjör yayı, 16 tabanca şarjör alt parçası ve 8 metal tabanca gövdesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ikisi tutuklandı.