Rize'de Silah Kaçakçılığı

Rize'de otomobilin motor bölümüne saklanmış 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silah kaçakçılığıyla ilgili bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bir otomobilin durdurularak arandığı, yapılan aramada aracın motor kısmına saklanmış halde 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildiği ifade edildi.



Otomobilde bulunan E.Y. ve C.D'nin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.



Açıklamada, ayrıca Alipaşa Polis Uygulama Noktası'nda yapılan kontrollerde Z.S'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği, gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.