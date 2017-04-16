- Rize'de referandum sonuçlarına horonlu kutlama



RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de referandum sonuçları horonlar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

16 Nisan referandum unda Türkiye'de yüzde 51,2, Rize'de ise yüzde 75.55 oranında çıkan "evet" kararı şehirde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Rize'de evet kararının çıkmasının ardından sokaklara inen vatandaşlar horon eşliğinde kutlamalar yaptı. Araçlarla birlikte şehir turu atan Rizeliler'in sevincine atılan havai fişekler eşlik etti.

(BAS-ÖS-Y))