Kontrolünü Kaybeden Sürücü Uçurumdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Rize'de karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobil, büyük şans eseri yamacın kenarında asılı kaldı.

KARLA KAPLI YOLDA ARAÇ TERS YÖNE DÖNDÜ

Olay Dağsu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Hüseyin Çakar'ın kullandığı otomobil, karla kaplı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne döndü, yamaç kenarında durdu.



SÜRÜCÜ OTOMOBİLDEN KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI

Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü, yakındaki çay ocağında bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Halatla bağlanan ve bir başka araç tarafından çekilen otomobil yola alındı.



