Rize'de Otomobil Uçuruma Düşmekten Kıl Payı Kurtuldu

RİZE'de karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobil, şans eseri yamacın kenarında asılı kaldı.



Kaza, Dağsu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Hüseyin Çakar yönetimindeki 53 DN 958 plakalı otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak ters yöne döndü ve yamaç kenarında durdu. Otomobilden kendi çabaları ile çıkmayı başaran sürücü, yakındaki çay ocağında bulunanlardan yardım istedi. Halatla bağlanan ve bir başka araç tarafından çekilen otomobil yola alındı.



Otomobili ile uçuruma düşmekten kıl payı kurtulan ve büyük korku yaşayan sürücü Hüseyin Çakar, "Araba birden döndü, çok kötü kaydı" dedi, ardından da otomobiline binerek yoluna devam etti.



- Rize