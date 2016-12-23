Rize'de Ödüllü Kitap Okuma Yarışması



Rize Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıya Rize Belediyesi Başkan Vekili Sultan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Eğitim Birsen 1'nolu Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar, Eğitim Bir-Sen Sosyal İşler başkan yardımcısı Ömer Uzun ve eğitimciler katıldı.

Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, herkesin kendi aklını ve fikrini kullanabilmesi, bilgi ve birikime kendi sahip olması için okuması gerektiğini vurgulayarak, yarışmanın hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasında öğrencilerin kendi aralarında; 5 ve 6. Sınıflar 1. Kategoride, 7 ve 8. Sınıflar 2. Kategoride ve lise öğrencileri 3. Kategoride yarışacakları toplantıda ifade edildi.

Kitap okuma yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerin, kendi kategorilerinde okuyacakları kitaplara http://rize.egitimbirsen.org.tr adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı. 14 Mayıs Pazar günü il genelinde aynı anda yapılacak yarışmada her 3 kategoride dereceye girenlere, 1.'ye Cumhuriyet altını, 2.'ye yarım altın ve 3.'ye çeyrek altın ve her kategoride ilk 18'e giren öğrencilere de bisiklet hediye edileceği söylendi.

Ülkemizin gelişmesi için önce ilim ve bilim daha sonra kitaba okumaya ihtiyacımızın olduğunu dile getiren Seyfettin Afacanlar,"Kitap okuma yarışmamızda desteğini esirgemeyen Rize Valisi Erdoğan Bektaş'a, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'a İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne, Çaykur Genel Müdürlüğüne ve projenin tanıtımında katkı saylayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.