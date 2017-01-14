Rize'de Kosgeb'e Bin 310 Başvuru Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği

KOSGEB veritabanına kaydı olan ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere, uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla 50 bin TL üst limitli ve toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'na Rize'de bugüne kadar bin 310 KOBİ başvuruda bulundu.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'nden daha yaygın ve adil şekilde yararlanabilmesinin sağlanması amacıyla, TÜİK verilerine göre ildeki işletme sayısı esas alınarak il kotaları belirlenmiş ve belirlenen il kotası içerisinde de ölçeklere göre dağılım esasına göre başvuruların değerlendirilmesi yazılım sistemi tarafından yapılmıştır. Mikro Ölçekli İşletmeler: yüzde 93, Küçük Ölçekli İşletmeler: yüzde 6, Orta Ölçekli İşletmeler: yüzde 1 kota uygulamasında; her ölçek grubu kendi içinde çalışan sayısına, bunun da eşit olması halinde net satış hasılatına göre yazılım sistemi tarafından yüksekten düşüğe doğru sıralanarak başvuru sıralaması oluşturulmuştur. KOSGEB destek ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen işletmeler için KOSGEB veritabanına kayıt ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncelleme işlemleri ise yıl boyunca devam etmektedir. 2017 yılı ve sonrasında benzer programlar uygulanabileceğinden, işletmelerimizin KOBİ Bilgi Beyannamelerinin güncel olması önem arz etmektedir" denildi. - RİZE