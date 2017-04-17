Rize'de "Kore Kültür Günü" Etkinlikleri
Rize'de, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğiyle "Kore Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Rize'de, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğiyle "Kore Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlik film gösterimiyle başladı.
Kore tarihi ve Kore-Türkiye ilişkilerinin anlatıldığı seminer, "Kore Geleneksel Kıyafet Deneyimi" ile devam etti.
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Kore ile Türkiye'nin iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.
İlk defa Rize'de etkinlik düzenlediklerini ifade eden Cho, "Geçen yılda yine birkaç şehirde etkinlik yapmıştık. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu etkinlik aracılığıyla Rize'de Kore kültürünü ve Kore'yi tanıtma fırsatı bulduk." dedi.
Cho, "Türkiye'deki insanların bize karşı sevgi ve sampati duyduğunu görüyoruz. Kore'deki insanların da Türkiye'ye karşı çok büyük sevgi ve sempatileri var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu ilişkilerin daha gelişmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.
Cho, Rize'den sonra Artvin ve Kars'ta etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Etkinliğe, Recep Tayyip Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İstiklal Yaşar Vural ve öğrenciler katıldı.
Program sonunda Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri ile şehit mezarlıklarının fotoğraflarının yer aldığı "Kore Savaşı" fotoğraf sergisi gezildi.