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Rize' de Kaza; 1 Ölü, 20 Yaralı

Rize' de Kaza; 1 Ölü, 20 Yaralı

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.

Rize' de Kaza; 1 Ölü, 20 Yaralı

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.

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Derepazarı, Kaza, Rize
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