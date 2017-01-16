Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
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Rize' de Kaza; 1 Ölü, 20 Yaralı
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
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