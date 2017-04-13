Rize'de Kaçak Silah Üretilen Eve Operasyon

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen bir eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ile Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.



Ekiplerin ev ve çevresinde yaptığı aramada, CNC makinesi, silah imalatında kullanılan ham madde ve aletler ele geçirildi. Detaylı aramada ise evin 3 odasının tabanında döşemelerin altına özel olarak yapılmış, "zula" diye tabir edilen bölümlerde 8 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız el yapımı tabanca ile 1 adet kapakla birlikte tabanca gövdesi, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve toplamda 377 adet tabanca mermisi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö'nün ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.